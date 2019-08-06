В Украине остановили выдачу водительских прав [ Редактировать ]
Во вторник, 6 августа, в Украине приостановлена выдача водительских прав из-за сбоя в Национальной автоматизированной системы (НАИС). Об этом сообщается в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины в Facebook.
Из сообщения стало известно, то Национальная автоматизированная информационная система работает с перебоями, поэтому предоставление ряда услуг сервисных центров МВД невозможно.
"Сервисные центры МВД восстановят обслуживание клиентов в обычном режиме как только работу НАИС МВД Украины будет налажена", - сообщили в МВД.
Ранее сообщалось, что в Украине выросли пенсии.
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