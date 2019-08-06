Во вторник, 6 августа, в Украине приостановлена выдача водительских прав из-за сбоя в Национальной автоматизированной системы (НАИС). Об этом сообщается в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Из сообщения стало известно, то Национальная автоматизированная информационная система работает с перебоями, поэтому предоставление ряда услуг сервисных центров МВД невозможно.

"Сервисные центры МВД восстановят обслуживание клиентов в обычном режиме как только работу НАИС МВД Украины будет налажена", - сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Украине выросли пенсии.