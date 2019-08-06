Wizz Air запустит шесть новых рейсов из Украины [ Редактировать ]
Популярная во всем мире компания Wizz Air уже с ноября запустит шесть новых рейсов из Одессы. Об этом на пресс-конференции заявила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк.
С 1 ноября лоукостер полетит из Одессы во Вроцлав, со 2 ноября - в Берлин, Будапешт, Гданьск, Катовице, а с 3 ноября - в Братиславу. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Так, с 28 октября будут запущены рейсы из Львова в Ларнаку (Кипр).
Ранее сообщалось, что Wizz Air отменила ближайшие авиарейсы из Киева.
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