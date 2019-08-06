Все люди бывают на кладбище. И, наверняка, каждый слышал, что встретить в этом "таинственном" месте кошку - это знак. О том, что сулит эта примета пишет mistic-world.

Появление на кладбище кошки приметы трактуют следующим образом:

• если кошка лежит на могиле или гуляет рядом, постарайтесь покинуть это место - скорее всего, там сильная аномальная зона, разрушающая ауру человека;

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• если кошка черная, то, возможно, ведьма вышла погулять, или это мечущаяся душа грешника;

• белая кошка - душа праведника, не закончившего свой путь на земле, предупреждает о надвигающейся опасности или болезни; В любом случае отнеситесь к кошке с уважением - не бейте и не прогоняйте ее, лучше отвлеките от себя (если она увязалась за вами) каким-то гостинцем.

Ранее мы писали о том, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.