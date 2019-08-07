Украинская спортсменка завоевала еще одно "золото" [ Редактировать ]
Во второй день чемпионата Европы по прыжкам в воду украинская сборная завоевала еще одно "золото". Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по прыжкам в воду.
Отметим, что чемпионат проходит в Киеве.
В финальную часть соревнований по прыжкам на вышке среди женщин на 10 метров вошло 12 участниц из них 7-й зашла в финальной части соревнований украинская спортсменка София Лискун и стала чемпионкой Европы по сумме 330,00 баллов. На втором месте расположилась спортсменка из Нидерландов с суммой 304,50 балла, и третье место заняла спортсменка из России с суммой 304,45 балла.
Раньше сообщалось о том, что умер чемпион мира и Европы по дзюдо. А также в страшном ДТП разбился олимпийский чемпион.
по теме
Украинский паралимпиец установил мировой рекорд
Украинский паралимпиец Олег Иваненко установил мировой рекорд
Ломаченко рассказал о самом сложном бою в карьере
Ломаченко прокомментировал предстоящий бой с британцем
Ломаченко показал, как готовится к "бою века" (видео)
Боксер Василий Ломаченко показал фрагмент своей тренировки
Гвоздик vs Бетербиев: названа дата и место боя
Названо место и время проведения боя Гвоздика с Бетербаевым
Жена известного украинского футболиста шокировала фото в бикини
Жена знаменитого украинского футболиста Артема Кравца, нападающего "Кайсериспора", регулярно делится с подписчиками пикантными фото