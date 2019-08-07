Во второй день чемпионата Европы по прыжкам в воду украинская сборная завоевала еще одно "золото". Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по прыжкам в воду.

Отметим, что чемпионат проходит в Киеве.

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В финальную часть соревнований по прыжкам на вышке среди женщин на 10 метров вошло 12 участниц из них 7-й зашла в финальной части соревнований украинская спортсменка София Лискун и стала чемпионкой Европы по сумме 330,00 баллов. На втором месте расположилась спортсменка из Нидерландов с суммой 304,50 балла, и третье место заняла спортсменка из России с суммой 304,45 балла.

Раньше сообщалось о том, что умер чемпион мира и Европы по дзюдо. А также в страшном ДТП разбился олимпийский чемпион.