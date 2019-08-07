Во вторник, 6 августа, в Киеве на улице Бойчука случилось происшетвие. Известно, что мужчина упал в шахту лифта. Инцидент произошел в недостроенном 24-этажном доме, передает "Информатор".

Отмечается, что пострадавший не смог выбраться самостоятельно на поверхность. Спасатели достали 25-летнего мужчину и передали его медикам скорой помощи.

Причину и детали инцидента устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус упал в пропасть, а также под Николаевом охранник супермаркета избил мужчину.