В Боливии пассажирский автобус упал в пропасть. В результате происшествия погибли 14 человек, еще 21 человек был ранен. Об этом сообщает Хinhuanet.

"Среди погибших было 11 женщин и трое мужчин", - сказал Фуэнтес.

Автобус перевозил из Ла-Паса в города Аполо группу волонтеров-медиков, которые занимались просветительской деятельностью. Машина сорвалась в обрыв с высоты около 200 метров вблизи города Чаразани.

Полиция пытается установить причины аварии.

Ранее мы писали о том, что в серьезном ДТП столкнулись Geely и мотоциклист. А в центре Киева на ходу загорелся элитный Maserati