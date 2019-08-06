Пассажирский автобус упал в пропасть: много погибших [ Редактировать ]
В Боливии пассажирский автобус упал в пропасть. В результате происшествия погибли 14 человек, еще 21 человек был ранен. Об этом сообщает Хinhuanet.
"Среди погибших было 11 женщин и трое мужчин", - сказал Фуэнтес.
Автобус перевозил из Ла-Паса в города Аполо группу волонтеров-медиков, которые занимались просветительской деятельностью. Машина сорвалась в обрыв с высоты около 200 метров вблизи города Чаразани.
Полиция пытается установить причины аварии.
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