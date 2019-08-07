В Украину поступили первые лекарства для онкобольных, которые были закуплены на бюджетные деньги через международную организацию Crown Agents. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения сообщает "Интерфакс".

Вскоре медикаменты будут распределены по регионам.

Уже поставлены такие препараты, как хлорамбуцил, кальция фолинат, интерферон альфа-2b. Препарат интерферон поставлен почти в полном объеме, что позволяет покрыть практически всю заявленную потребность.

В ближайшее время в Украину также прибудут еще семь наименований препаратов для лечения взрослых с онкозаболеваниями. Все они соответствуют международным стандартам качества.

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