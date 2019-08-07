Затяжне слідство у справі про лікарську халатність. У Черкасах поліція вже рік не може встановити винних у трагічній смерті 13-річної Віталіни Позняк. Дитина померла під час відпочинку у санаторії Сосновий Бір у серпні минулого року.

Наші кореспонденти вже неодноразово розповідали цю моторошну історію, та попри розголос розслідування майже не просунулось. Деталі у наступному матеріалі.

Ледве стримуючи сльози, Оксана показує кімнату своєї єдиної донечки Віталінки. Тут усе залишилось так, як рівно рік тому, коли дитина поїхала відпочивати у санаторій "Сосновий Бір". Звідти 13-річна дівчинка вже не повернулась, померла від гострої алергічної реакції на порозі санаторію.

"Дуже важко , дуже. Саме більше мене обурює те, що з санаторію за весь цей час ні подзвонив , не вибачився ні слова ні пів-слова, нічого", - говорить Оксана Галайко, мама Віталінки.

Батьки Віталінки впевнені, їхню дитину вбила халатність медперсоналу санаторію. За хронологією подій, встановлених батьком, ввечері донька поскаржилась на головний біль. Медсестра почала лікувати її пігулками чи то краплями. Після цього у дитини виникла гостра алергічна реакція. Швидку до санаторію викликали лише тоді, коли дівчинка вже не могла дихати, і почав зникати пульс. На руках у батька вже є висновки судмедекспертизи.

"Медсестра з невідомих причин надала дитині корвалол за вказівкою, ще раз, завідуючої відділенням, яка рекомендувала це зробити в телефонному режимі. Експертиза каже про те, що причиною смерті став фенобарбитал - це один із компонентів , який входить до складу корвалолу - це фактично миттєва алергічна реакція", - говорить Ігор Позняк, батько загиблої дівчинки.

Лікарі кажуть, корвалол має протипоказання для дітей до 18 років. Через рік після трагедії завідуюча відділенням, головний лікар, і медсестра працюють в санаторії немов нічого не сталось. Зараз заклад готується до нового заїзду дітлахів, керівництво роз'їхалось. У приймальні з журналістами спілкуватися не хочуть.

"- А медсестра Чередніченко є ? В відпусці ! - Це ж вона на зміні була , да? - Та шо ви трогаєте людину , це взагалі. -В сенсі трогаєте людину? - При чому тут вона? - Як це при чому ? вона ж на зміні була? -Ви хто взагалі,ви журналіст, от і всьо".

Небагатослівне й керівництво обласного управління охорони здоров'я, якому підпорядковується санаторій. У перші місяці після смерті Віталінки там провели службове розслідування, але результати досі не оприлюднили.

"Без МВД я не имею права давать каких-то комментариев поскольку идет следствие, была б информация, ту которую я могу дать, я б ее дал", - говорить Михайло Лобас, начальник управління охорони здоров'я Черкаської ОДА

В поліції відкрито кримінальне провадження за фактом смерті дитини. Пів року тому правоохоронці обіцяли висунути підозри службовим особам, як тільки отримають результати експертиз. Та ледве вони з'явились, - слідчий у справі забажав їх повторного проведення.

"Якщо слідчий вважає за потрібне призначити експертизу і йому не вистачає якоїсь інформації, то він в праві призначити додаткову експертизу", - говорить Дмитро Грищенко, начальник сектору комунікації ГУНП в Черкаській області.

Батьки Віталінки кажуть - їхнє життя зупинилося разом з її серцем Віталінки. Єдине, чого вони зараз бажають, це покарання винних у смерті дитини. Та скрізь натикаються на мовчання та опір чиновників. Навіть, в МОЗ батька і досі не бажають ознайомити з результатами міністерської перевірки.