24 августа 2019 году в Украине отметят 28 лет со дня провозглашения независимости. Украина получила независимость в 1991 году.

Впервые праздник отметили 16 июля из-за даты принятия Верховным советом УССР Декларации о госсуверенитете Украины в 1990 году. Спустя год Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины, и праздник перенесли на 24 августа.

Традиционным в праздновании Дня независимости в Украине был военный парад. В 2018 году состоялось одно из самых масштабных военных выступлений.

В центре Киева были продемонстрированы бронированные автомобили украинского производства, БТР, самоходные гаубицы и т.д. В параде приняли участи практически все подразделения украинской армии.

После избрания нового президента Украины Владимира Зеленского стало известно, что в 2019 году военного парада на День независимости не будет. Одной из причин является дороговизна мероприятия. По неофициальным данным на парад 2018 года потратили 700 миллионов гривен.

В 2019 году вместо парада должен пройти Марш достоинства. В нем примут участие ветераны АТО, волонтеры, медики, спортсмены, учителя, дипломаты, представители разных войск и руководство страны. Таким образом новоизбранный глава государства Владимир Зеленский хочет положить начало новой традиции, в рамках которой 24 августа будут чествования тех, кем может гордиться Украина.

Также сообщалось, что 300 миллионов гривен, которые планировали выделить на парад в 2019 году в виде премий отдадут украинским военным.

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