Министерство социальной политики Украины разработало проект о переносе рабочих дней в 2020 году.

Напомним, что соответствующий документ принимается Кабинетом министров Украины, как правило, без внесения каких-либо изменений в первоначальный проект.

По общему правилу, учитывая положения статьи 73 Кодекса законов о труде Украины в 2020 году на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится в такие праздничные дни и дни религиозных праздников:

1 января - Новый год (среда)

7 января - Рождество Христово, православное (вторник)

8 марта - Международный женский день (воскресенье)

19 апреля - Пасха (воскресенье)

1 мая - День международной солидарности трудящихся (пятница)

9 мая - День Победы (суббота)

7 июня - Троица (воскресенье)

28 июня - День Конституции Украины (воскресенье)

24 августа - День независимости Украины (понедельник)

14 октября - День защитника Украины (среда)

25 декабря - Рождество Христово, католическое (пятница).

В соответствии со статьей 67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Согласно проекту распоряжением Кабинета Министров Украины "О переносе рабочих дней в 2020 году", понедельник, 6 января, также станет выходным днем. Таким образом, на православное Рождество образуется четыре выходных дня с 4 по 7 января.

Такой перенос рабочего дня придется отрабатывать в субботу, 11 января.

Раньше сообщалось о том, сколько будут отдыхать украинцы в августе. А также сколько стоит собрать ребенка в школу в 2019 году.