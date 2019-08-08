Акції протесту у Кашмірі: поліція затримала сотні мітингарів [ Редактировать ]
Масові заворушення в індійському штаті Кашмір. Правоохоронці затримали півтисячі людей. Протести розпочалися після того як у вівторок парламент країни позбавив регіон автономії. Туди направили додаткові війська, відключили зв'язок та інтернет.
Уже понад півстоліття за право володіти Кашміром сперечаються Індія та Пакистан. Через такі заходи Ісламабад вже відкликав посла з Нью-Делі. Там також заявили - припиняють залізничне сполучення і торгівлю з сусідами.
"Ніякі односторонні дії уряду Індії не змінять міжнародно визнаний статус спірної території. Їх також не сприйме населення Кашміру і Пакистану. Глава нашого уряду наказав вжити заходів у відповідь на незаконні кроки індійської сторони. Ми продовжуватимемо політичну й дипломатичну підтримку населення регіону", - говорить Мохаммад Файсал, речник Міністерства закордонних справ Пакистану.
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