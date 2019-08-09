В поезде произошло ЧП: вагон затопило (видео) [ Редактировать ]
В поезде "Укрзализныци", в одном из вагонов состава. Это случилось в одном из вагонов состава, следовавшего по маршруту "Николаев - Москва". Видео ЧП на своей странице в Facebook выложил ресурс dtp.kiev.ua.
"Взяли билеты на поезд Николаев-Москва до Черкасс. В день поездки на улице шел очень сильный дождь. Заходим мы в вагон, не чуя беды, а там вот это… Вода с потолка льется как из ведра, и в вагоне уже воды по косточки. По билетам - это наши места… Вот такие вагоны пускает наша "Укрзализныця" на международное сообщение", - говорится в комментарии к видео.
Ранее сообщалось, что в Днепре произошло жуткое ДТП с трамваем, а также под Винницей случилась смертельная авария. Тем временем, на Донбассе восстановили движение поездов.
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