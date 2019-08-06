Движение пригородных поездов на участке Мариуполь - Южнодонбасская возобновлен. Эти поезда не курсировали почти 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для восстановления безопасного курсирования поездов на этом участке региональный филиал "Донецкая железная дорога" совместно со специалистами штаба ООС проверили и подготовили инфраструктуру. Движение пригородных поездов от Волновахи до станции Южнодонбасская через станцию ​​Велико-Анадоль не осуществлялось с 2014 года", - говорится в сообщении.

Отныне на этом участке будут курсировать четыре пригородные поезда. В частности, продлили до Южнодонбасской движение поездов № 6162, № 6105, № 6108 и № 6181.

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