На Донбассе возобновили движение поездов [ Редактировать ]
Движение пригородных поездов на участке Мариуполь - Южнодонбасская возобновлен. Эти поезда не курсировали почти 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Для восстановления безопасного курсирования поездов на этом участке региональный филиал "Донецкая железная дорога" совместно со специалистами штаба ООС проверили и подготовили инфраструктуру. Движение пригородных поездов от Волновахи до станции Южнодонбасская через станцию Велико-Анадоль не осуществлялось с 2014 года", - говорится в сообщении.
Отныне на этом участке будут курсировать четыре пригородные поезда. В частности, продлили до Южнодонбасской движение поездов № 6162, № 6105, № 6108 и № 6181.
Ранее сообщалось, что в Днепре произошло жуткое ДТП с трамваем, а также под Винницей случилась смертельная авария.
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