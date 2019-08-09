На складе боеприпасов в Турции прогремела серия взрывов [ Редактировать ]
В пятницу, 9 августа, в Турции, в Рейханлинском районе Хатая, на складе военной техники прогремела серия взрывов. Об этом сообщает Anadolu.
В некоторых частях склада произошел пожар. Жителей близлежащих районов экстренно эвакуировали. Взрывная волна выбила стекла в нескольких десятках зданий, а на стенах образовались трещины.
Фото: aa.com.tr
Информации о пострадавших и погибших нет. К месту происшествия были экстренно направлены спасатели, медики и полиция.
Раньше сообщалось о том, что в Турции произошло жуткое ДТП . А также ВАЗ протаранил микроавтобус и легковушку.
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