В пятницу, 9 августа, в Турции, в Рейханлинском районе Хатая, на складе военной техники прогремела серия взрывов. Об этом сообщает Anadolu.

В некоторых частях склада произошел пожар. Жителей близлежащих районов экстренно эвакуировали. Взрывная волна выбила стекла в нескольких десятках зданий, а на стенах образовались трещины.

Фото: aa.com.tr

Информации о пострадавших и погибших нет. К месту происшествия были экстренно направлены спасатели, медики и полиция.

Раньше сообщалось о том, что в Турции произошло жуткое ДТП . А также ВАЗ протаранил микроавтобус и легковушку.