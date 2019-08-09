20-летнему парню пожизненно запретили летать на самолете [ Редактировать ]
На рейсе популярного лоукостера Ryanair из Фару (Португалия) в Лондон произошел конфликт между 20-летним пассажиром и стюардессой. Об этом сообщает Daily Mail.
Известно, что пассажир Рафик Бутиче якобы ударил стюардессу, из-за этого ему пожизненно запретили пользоваться услугами Ryanair.
Известно, что друг Бутиче пересел на свободное место рядом, но бортпроводница запретила ему занимать кресло. Произошла стычка, в которую пришлось вмешаться правоохранительным органам.
Момент, когда несколько полицейских пытаются вывести пассажира из самолета, попал на видео. Позже мужчина узнал, что его внесли в черный список компании и пожизненно запретили летать самолетами авиакомпании. Он утверждает, что не бил женщину, более того, во время задержания ему повредили руку, шею и лодыжку.
Ранее сообщалось, что Wizz Air запустит шесть новых рейсов из Украины.
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