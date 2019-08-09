В СМИ появилась информация о том, что в партии "Слуга народа" готовы отдать три должности в парламенте оппозиции. Об этом сообщили в Telegram-канале "УП. Off the record".

Известно, что политсила готова отдать оппозиционным партиям должности вице-спикера, глав комиссии по приватизации и комитета по правам человека и реинтеграции.

Раньше сообщалось о том, что названа точная дата первого заседания нового парламента.