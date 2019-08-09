"Слуга народа" отдаст оппозиции три должности - СМИ [ Редактировать ]
Фото: Reuters
В СМИ появилась информация о том, что в партии "Слуга народа" готовы отдать три должности в парламенте оппозиции. Об этом сообщили в Telegram-канале "УП. Off the record".
Известно, что политсила готова отдать оппозиционным партиям должности вице-спикера, глав комиссии по приватизации и комитета по правам человека и реинтеграции.
Раньше сообщалось о том, что названа точная дата первого заседания нового парламента.
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