50 мотоциклів відреставрував майстер з Ужгорода за 8 років. Вийшов на пенсію - і взявся відновлювати ретробайки. Випробували їх і мої колеги.

"Це "Ява 634" називається вишньовка, панонія, венгерсикий мотоцикл, Ява стерушка із переробленим двігатєльом від ЧЗТ 482, ява панелька 67 року випуска".

Ліквідатор наслідків на чорнобильській АЕС, міліціонер. Уже вісім років - Михайло Лазорець на пенсії. Однак без діла не сидить. Займається улюбленою справою реставрує старі мотоцикли. Полагодив близько пів сотні ретробайків. Ось один із його улюблених - ява 354 Ківачка. Рідкісний, бо цю модель випускали тільки два роки.

"ми його взяли у полурозобраному стані була лише одна рама колеса були, ну колеса повністю ся міняли, шпіца ся міняли це всьо ся робило двігатєль ся востонавлювася як то кажуть до болтіка. Маляр три раз перекрашував його, потомушо хотіли, щоби було так, як в ідеалі", - говорить Михайло Лазорець - реставратор ретро мотоциклів.

Оригінальні запчастини до мотоциклів Михайло шукає по всьому світу. Мотор до цієї яви йому прислали з Чехії, батьківщини мотоцикла. Працює чоловік не один - у його команді музикант Олексій.

"Він по Україні, по Словакії по Чехії запсчастини, мотоцикли шукає, а я йому помагаю то збирати. Настройка карбюратора, щоб вони, щоб вихлоп був одинаковий, щоб воно красиво працювало, звук, щоб був гарний звук, бо я сам музикант, і для мене дуже важливо, щоб був гарний звук", - говорить Олексій Маргачев, музикант.

Допомагає дідові й онук. Дмитрик поки що лише підбадьорює, - каже майстер, - однак дуже допитливий, і про роботу мотоциклів уже знає чимало.

"Сюда заливається бензин нажимаєте сюда, бачите, тута це стікло і воно входить в цей мотор, щоб двигун завівся", - говорить Дмитро Лазорець, онук Михайла Лазорця.

На відновлення мотоциклу йде щонайменше рік. Потім транспорт тестують усім двором. Сусідські дітлахи збігаються на звук мотора.

"Дітки взагалі в захваті від цього. Вони хіба чекають коли мотоцикл зазвучать", - говорить Регіна Мешко, жителька Ужгорода.

Свої ретробайки ужгородець нерідко представляє на виставках по всій Україні. Днями ось цей зелений Урал поїде у Словаччину, своїм ходом.

Всі методи безпеки. Без шолому нікуди, каже пан Михайло.