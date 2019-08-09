Зіпсована відпустка. Демократи в конгресі вимагають від Трампа відкликати законодавців із канікул, аби терміново прийняти новий закон про зброю. Що вони хочуть змінити? І як вчинить президент? Дмитро Анопченко має всі відповіді.

Цей величезний будинок зараз спорожнів усі на канікулах до початку вересня. Конгресмени роз'їхалися: хто - по округах, хто - у відпустках за кордоном.

Але спікер нижньої палати, Ненсі Пелосі, вимагає від Дональда Трампа ці вакації перервати, сама вона цього зробити не може, таке право має тільки президент, щоб проголосувати за нові "збройові обмеження". Демократи розробили свій варіант закону ще в лютому і палата представників, яку вони контролюють, навіть встигла за нього проголосувати. Пропонують різко посилити вимоги під час перевірки покупців вогнепальної зброї.

Але щоб закон набрав чинності, а для цього ще й Сенат мав проголосувати, команді президента не хотілося їх виборці не зрозуміють, тому і тягнули до останнього. Але тепер вони в "політичній пастці". Після трьох резонансних розстрілів, про які вся країна гуде, як відмовиш скликати Конгрес? Як не проголосуєш "за"?

Трамп у ці дні й сам неодноразово говорив - "потрібно посилити перевірки, щоб "стволи"не потрапляли в руки хворим людям".

Йти на поводу політичних супротивників, та ще й літню відпустку однопартійцям перервати, Президентові явно не хочеться. Тож зараз він прораховує варіанти - в якому випадку рейтинг постраждає менше: якщо затягне питання, чи якщо викличе конгресменів на роботу?

Але в будь-якому разі зрозуміло: не міняти геть нічого більше не вийде. Такою серйозною стала ситуація. І не тільки через величезну кількості зброї на руках у американців, а й через небачену поляризацію в суспільстві, коли люди такі розділені й наповнені нанавистю, що дедалі частіше беруться за зброю.