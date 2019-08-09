Юрий Бойко: если не прекратить войну, то никакой инвестор в Украину даже ногой не ступит [ Редактировать ]
Если не прекратить войну, то никакой инвестор в Украину даже ногой не ступит. Об этом Сопредседатель партии "оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил на своем YouTube-канале.
Он отметил, что уходящий режим оставил очень тяжелое наследие. "Политический и экономический кризис, а самое главное, война на востоке - это то, что просто убивает нашу страну", - сказал политик.
"В первую очередь нужно сделать всё, чтобы завершить вооруженный конфликт в Донбассе, вернуть территории и людей в Украину, восстановить территориальную целостность нашей страны. Если этого не произойдет, то никакие инвестиции не придут, никакие инвесторы сюда даже ногой не ступят. Также нужно решить экономические вопросы, в том числе снизить коммунальные тарифы и продлить договор на транзит газа по территории Украины", - подчеркнул Юрий Бойко.
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