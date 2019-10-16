В октябре 2019 года 31 день. В первые лунные сутки месяца категорически противопоказано обращать внимание на пустяки. Крайне важно сконцентрироваться на своей давно поставленной цели, чтобы добиться желаемого результата. Астрологи советуют наслаждаться каждой секундой.

13, 28 лунные сутки предвещают успех - в этот период можно смело заключать важные сделки.

Лунный календарь для лечения зубов - благоприятные дни октября 2019: 3, 11, 23, 25, 29.

Лунный календарь для диеты и похудения - благоприятные дни октября: 8-19.

Лунный календарь для покупок - благоприятные дни октября: 1-2, 4, 10, 12, 16, 18, 31.

Лунный календарь для поездки на отдых- благоприятные дни на октябрь 2019: 1-2, 6, 8, 14, 18, 27, 30.

Однако, необходимо проявлять осторожность в такие дни октября: 5, 7, 9, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26.

Также ранее мы писали о том, каким знакам зодиака будет несказанно везти в октябре.