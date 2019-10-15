Консульство України в Барселоні радить не відвідувати центр міста та популярних туристичних локацій. Усе через протести, що охопили Барселону після оголошення вироку каталонським сепаратистам. Сотні маніфестантів частково заблокували міський аеропорт El Prat. Під час сутичок з поліцією на летовищі постраждали близько сорока людей. Через надзвичайну ситуацію частину рейсів затримали. Докладніше - Аліса Орлова.

100 років тюрми на всіх. Іспанський суд виніс вирок лідерам каталонського руху за відокремлення від королівства. На лаві підсудних опинилися 12 політиків. Найбільший срок отримав колишній заступник голови женералітету Каталонії Оріол Жункерас 13 років. Решта засуджені до термінів від дев'яти до 13 років. Троє відбулися штрафами. Верховний суд Іспанії також видав міжнародний ордер на арешт колишнього лідера автономії Карлеса Пучдемона, який досі переховується від правосуддя в Бельгії. Політик вже назвав рішення суду "жахіттям". Відреагував і нинішній голова Женералітету.

"Ці вироки - нехтування усіма засадами демократії та демонстрація осуду каталонського суспільства. Адже усі засуджені - були голосом народу, соціальними лідерами. Уряд Каталонії та я особисто не визнаємо рішення суду, ми вважаємо їх несправедливим та антидемократичним", - говорить Кім Торра, голова уряду Каталонії.

Масштабними акціями протесту рішення Верховного суду Іспанії зустріли каталонці. Від самого ранку почалу блокувати дороги. Протестували і під стінами урядових будівель. У Барселоні демонстранти паралізували рух найбільшим проспектом - Діагональ. За різними даними, на головній площі міста зібралися понад 25 тисяч людей.

"Я тут, тому що вважаю, що судовий процес був суцільним шахрайством, це був суд, у якому міжнародні організації з прав людини зафіксували численні порушення. Нам необхідно діяти. Я вірю у право на самовизначення людей Каталонії. Тому й протестую", - говорить Маркар Рус, протестувальник.

"Я тут, тому що вважаю ув'язнення абсолютно несправедливим. Іспанія - репресивна країна, і я думаю, що лише протести можуть щось змінити", - говорить Роджер Гравер, протестувальник.

Згодом частина демонстранів рушила у бік головного аеропорту Барселони El Prat. Летовище оточили та оголосили про "блокаду". Не обійшлося без сутичок з поліцією. Правоохоронці застосували проти мітингувальників кийки.

Два роки тому з ініціативи каталонської влади відбувся референдум про незалежність. Проводити його іспанська влада заборонила. Біля дільниць відбувалися масові сутички з поліцією. Каталонці проголосували за відокремлення регіону. Але Мадрид звинуватив місцевих політиків у сепаратизмі і запровадив у регіоні пряме управління. Після цього низка каталонських високопосадовців втікли з країни.