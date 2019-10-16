Знаки зодиака: кто выйдет замуж в 2020 году [ Редактировать ]
Есть девушки, которые уже устали намекать своему возлюбленному, что пора жениться. Астрологи связывают это с неуверенностью в себе, а не во второй половинке. Так, по мнению предсказателей, в 2020 году произойдет масса событий, которые заставят задуматься вторую половинку о важном шаге в отношениях - женитьбе. Итак, какие же знаки зодиака могут первые услышать долгожданный вопрос: "Будешь моей женой?".
Близнецы
Представители этого знака зодиака уже давно мечтают о замужестве. Но не стоит отчаиваться, есть большая вероятность, что именно в 2020 году ваша вторая половинка пойдет на такой серьезный шаг.
Рак
Девушки-Раки ставят на первое место вопрос о браке. Если возлюбленный еще не решился в 2019 году - 2020 год будет лучшим временем для серьезных изменений на личном фронте.
Скорпион
Да, Скорпион тоже устал ждать. Девушки, рожденные под этим знаком зодиака, тоже хотят быть уверенными в партнере. Предложение руки и сердца будет лучшим тому доказательством.
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