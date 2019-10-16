В Днепропетровской области в Южном районе Каменского в одной из квартир случилось происшествие. Известно, что правоохранители нашли тело человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Так, убийство случилось еще 12 октября. 43-летний хозяин квартиры позвал к себе в гости потерпевшего. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина схватил кирпич и несколько раз ударил гостя по голове.

После содеяного он замотал тело в покрывало и ушел. Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли разлагающийся труп мужчины, а также под Донецком трагически погиб мужчина.