Ударил кирпичом и спрятал тело: под Днепром случилась трагедия [ Редактировать ]
В Днепропетровской области в Южном районе Каменского в одной из квартир случилось происшествие. Известно, что правоохранители нашли тело человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Так, убийство случилось еще 12 октября. 43-летний хозяин квартиры позвал к себе в гости потерпевшего. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина схватил кирпич и несколько раз ударил гостя по голове.
После содеяного он замотал тело в покрывало и ушел. Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли разлагающийся труп мужчины, а также под Донецком трагически погиб мужчина.
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