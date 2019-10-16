За останню добу на Донбасі 14 разів порушували режим тиші. Про це повідомляють у штабі Операції об'єднаних сил. Тим часом на передовій сьогодні допомогу отримали військові медики.

Завдяки гуманітарній ініціативі "Допомога Схід" шпиталям поповнили запаси медикаментів і обладнання. Більше розкаже Руслан Смєщук.

Про них рідко знімають сюжети, але саме вони у прямому сенсі, рятують життя. Це військові медики одного із польових шпиталів ЗСУ. Щойно приїжджаємо - потрапляємо на евакуацію поранених.

"Зараз буде здійснюватись евакуація на наступний рівень надання медичної допомоги, а саме в Харьків. Зараз п'ять військовослужбовців переведуть на інший рівень допомоги", - говорить Богдан Петренко, в.о. командувача військового шпиталю.

За добу до цього сюди привезли п'ятьох поранених військовослужбовців. Зараз ними опікуються. Крім того, у шпиталі лікують і тих, чиє здоров'я не витримало навантаження передової.

"Важка робота на передку - погрузка снарядів - грижа образовалась. Поки що обстеження", - говорить Ігор, військовослужбовець ЗСУ.

Попри розмови про можливе розведення сил шпиталь працює у звичному режимі. Постійно приймає поранених.

"У любий час доби, звісно що бувають меньш тяжкі чи більш я не можу відмітити зростання чи зменьшення хворі звертаються - надаємо допомогу", - говорить Олександр Мельник, начальник хірургічного відділення.

Сьогодні сюди привезли десятки ящиків із медичним матеріалом, який тут на вагу життя.

"Отримали одноразовий одяг медичний, набори для операційних, расходний матеріал - бинти, рукавички це знадобиться для надання кваліфікованої допомоги", - говорить Сергій Волошин, начальник медичного постачання шпиталю.

А ще медичні ліжка, холодильники та меблі. Це чергова партія допомоги на фронт для військових шпиталів та лікарень, розташованих поблизу лінії зіткнення. Гуманітарку надають у рамках ініціативи української армії "Допомога. Схід".

"З травня 2018 року було передано гуманітарну допомогу 28 закладам Донецької і Луганської областей на загальну суму 13 млн. грн. а допомога військовим госпіталям склала два млн. грн. Це не кошти, це обладнання. Ми спочатку дізнаємося що необхідно. Потім через відповідні структури робимо заявки на те, що саме необхідно", - говорить Сергій Наєв, заступник начальника Генерального штабу України.

Сьогодні таку ж підмогу отримали ще кілька шпиталів, цивільних лікарень та пологовий будинок.