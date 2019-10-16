Лунный гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
В четверг, 17 октября, Луна будет пребывать в знаке Близнецы. Этот день будет сильным, но также и эмоциональным. Для того, чтобы добиться желаемого успеха, нужно работать над ошибками. Ваша интеллектуальная активность может положительно сказаться на работе, но помните, нужно мгновенно принимать решения.
17 октября будет 19 лунный день. Для многих знаков зодиака он будет критическим. Рекомендуется оставаться дома и не заниматься делами, которые требуют особой кропотливости.
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