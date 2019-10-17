Примусово здорові. У селі Великі Межирічі закрили стаціонар терапевтичного відділення, а всіх пацієнтів виписали додому. Що сталося? Дізнавалася Сніжана Сидорук.

У цій палаті ще вчора були пацієнти. Сьогодні ліжка спорожніли. Усіх хворих виписали примусово.

"Вчора їх попросили, тому що нас вчорашнім числом закрили. Людей ми капаємо, міряємо їм тиски, виконуємо їм ін'єкції, даємо таблетки, тому що хворі старі люди", - говорить Наталія Оніщук, медсестра терапевтичного відділення №2 Корецької районної лікарні.

Терапевтичне відділення у селі Великі Межирічі закрили. Люди проти. Одні зібралися на подвір'ї медзакладу. Інші оточили саме відділення. Мітингувальникам стає зле.

Селяни кажуть: їздити в район, а це понад тридцять кілометрів, не мають змоги.

"Куди мені їхать у мене тромбофлебіт. Нога ця прооперована. Мені три години фізичної нагрузки і покой", - говорить Світлана Мельник, жителька села Великі Межирічі.

Лише цьогоріч на стаціонарі пролікували понад триста пацієнтів. Відділення обслуговує п'ятнадцять навколишніх сіл. Воно єдине залишилося від колишньої дільничної лікарні.

"Терапія-1, номер 2 була, дитяче, роддом був хірургія була, неврологія стільки було в нас поліклініки дві було зубни були А тепер нічого не має", - говорить Олена Загородько, медсестра терапевтичного відділення №2 Корецької районної лікарні.

Медзаклад і надалі готовий лікувати хворих. Тут зробили ремонт. Заготовили овочі для пацієнтів. Сподівались працювати хоча б до кінця цього року.

"Ніхто нічого не сказав нам даже ще не віддали зарплати за серпень не всіма розрахувалися. нам ніхто нічо не сказав, чи далі нам на біржу, шо мені далі робить?" - говорить Юлія Чубай, медсестра терапевтичного відділення №2 Корецької районної лікарні.

Під скорочення потрапили дванадцять працівників терапевтичного відділення. Закрило медустанову керівництво Корецької райлікарні. Кажуть, людям нічим платити. Бракує сім мільйонів гривень.

"Оптимізація проходить по центральній районній лікарні, в тому числі і терапевтичне відділення номер два у зв'язку з обмеженим фінансуванням. А чого обмежене фінансування. Медичної субвенції як такої в 19 році майже не буде", - говорить Володимир Сухий, головний лікар Корецької центральної районної лікарні.

Ані головний лікар, ані чиновники з району на акцію протесту не приїхали.

"Ми не оставимо ми перекриємо дорогу, поїдемо в Київ поїдемо в Рівно. Не отступимося. Ляжемо на асфальті", - говорить Світлана Мельник, жителька села Великі Межирічі.

У райлікарні запевнили: без медичної допомоги людей не залишать. У приміщенні розмістять поліклініку, можливо, буде і денний стаціонар. Однак селяни не надто вірять.