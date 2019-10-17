Мощное стихийное бедствие "убило" более полсотни людей [ Редактировать ]
В Японии из-за мощного тайфуна "Хагибис" погибли 77 человек, сообщает NHK.
Отмечается, что еще около десяти человек числятся пропавшими без вести. Всего в результате тайфуна пострадали 346 человек.
Местные власти заявили, что, по их данным, площадь затопления составила более 23 тыс.га.
По состоянию на утро, 17 октября, в Японии в результате тайфуна полностью разрушены 94 дома, еще 1671 поврежден.
Ранее сообщалось, что тайфун "Хагибис" смыл радиоктивные отходы с Фукусимы.
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