В Японии из-за мощного тайфуна "Хагибис" погибли 77 человек, сообщает NHK.

Отмечается, что еще около десяти человек числятся пропавшими без вести. Всего в результате тайфуна пострадали 346 человек.

Местные власти заявили, что, по их данным, площадь затопления составила более 23 тыс.га.

По состоянию на утро, 17 октября, в Японии в результате тайфуна полностью разрушены 94 дома, еще 1671 поврежден.

Ранее сообщалось, что тайфун "Хагибис" смыл радиоктивные отходы с Фукусимы.