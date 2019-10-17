В четверг, 17 октября, вступил в силу закон №187-IX, который позволяет Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований осуществлять прослушку независимо от Службы безопасности Украины. Закон был опубликован в издании "Голос Украины".

Согласно документу, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и НАБУ и ГБР. При этом НАБУ разрешили нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников.

Из УПК изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначении и проведении экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Законом сохраняется право обжалования сообщения о подозрении.

Ранее мы писали о том, что Зеленский изменил состав СНБО. Также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.