Закон о прослушке НАБУ вступил в силу [ Редактировать ]
В четверг, 17 октября, вступил в силу закон №187-IX, который позволяет Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований осуществлять прослушку независимо от Службы безопасности Украины. Закон был опубликован в издании "Голос Украины".
Согласно документу, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и НАБУ и ГБР. При этом НАБУ разрешили нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников.
Из УПК изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначении и проведении экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.
Законом сохраняется право обжалования сообщения о подозрении.
Ранее мы писали о том, что Зеленский изменил состав СНБО. Также Зеленский уволил экс-министра обороны с военной службы.
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Закон о прослушке: когда вступит в силу
В среду, 16 октября, в издании "Голос Украины" опубликован закон № 187-IX
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