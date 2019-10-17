Черговий дипломатичний скандал. У ЗМІ потрапив лист, який Дональд Трамп тиждень тому написав турецькому президентові Реджепу Ердогану, щоб відмовити його від воєнної операції в Сирії. Що в посланні обурило політиків? Подробиці - в нашому матеріалі.

Суміш погроз і жартів із чоловічої роздягальні. Так охарактеризували американські політики лист Трампа президенту Туреччини Ердогану. Через тиждень після початку турецької воєнної операції в Сирії у пресу потрапив текст конфіденційного послання очільника Білого дому. Лист, який, імовірно, повинен був завадити кровопролиттю, тепер має всі шанси увійти в підручники з антидипломатії.

"Шановний пане Президенте. Обговорімо хорошу угоду. Ви не хочете, щоб Вас звинуватили в різанині та вбивстві тисяч людей, а я не хочу бути відповідальним за руйнування турецької економіки - а я можу".

Але цього американському лідеру видалося замало, тож наприкінці він іще додав Ердогану.

"Ви увійдете в історію у вигідному світлі, якщо вчините правильно та гуманно. Але ви також можете назавжди залишитися дияволом, якщо справи підуть не за хорошим сценарієм. Не вдавайте із себе крутого хлопця. І не будьте дурнем. Пізніше наберу Вас".

У своєму посланні Трамп також згадує лист курдського генерала Мазлума, у якому той просив Вашингтон допомогти в переговорах із Туреччиною. Судячи з усього, глава Білого дому переслав турецькому президенту і конфіденційне прохання Мазлума. За даними турецької служби BBC, прочитавши Трампового листа, Ердоган розлютився і викинув його у смітник, проігнорувавши прохання зупинити наступ у Сирії.

А агенція Рейтер наводить слова неназваного турецького високопосадовця про те, що такий лист і не міг вирішити конфлікт, адже через тон послання, його просто не сприйняли серйозно. Тим часом, внаслідок ескалації, Північ Сирії вже залишили сотні тисяч мирних жителів. Відповідати за Трампа в Анкару прилетіли віце-президент США Майк Пенс та глава Держдепу Майк Помпео. Вони спробують домовитися з Ердоганом про припинення вогню.