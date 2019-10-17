Який таємничий мікроорганізм представили науковці? Чи можна поєднати молитву з високими технологіями? Та як британців рятують від шквалу новин про брекзит? Про це і не тільки - в наступному огляді.

Кожному по скафандру. У Сполучених Штатах представили перший у світі комерційний скафандр для космічних мандрівок. Його ефектно презентували атлети: виконали акробатичні трюки в аеротрубі. Шити одяг для астронавтів узялася компанія "Вьорджин галактик" британського мільярдера Річарда Бренсона. Розробники запевняють: у виробах поєднали зручність, функціональність і міцність, які знадобляться в умовах надвисоких навантажень. Перші пасажири в нових скафандрах вирушать на орбіту вже наступного року.

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Летючі слони. Унікальну транспортну операцію провели в Чилі. Із місцевого зоопарку в Бразильський заповідник переправили 20-річну слониху на ім'я Рамба. Кілька років тому, перуанські активісти врятували її від жорстокого поводження циркових дресерувальників. Відтоді вона проходила реабілітацію у звіринці Ранкагуа. На інший кінець континенту кількатонну пасажирку доправили літаком у гігантському контейнері. Мандрівка слонихи тривала 36 годин.

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Знайомтеся з краплею. Науковці паризького зоопарку показали найтаємничішу у світі істоту. Організм, схожий на краплинку слизу не має ні мозку, ні очей, ні шлунку. Але при цьому здатний до "розумної" поведінки. Оминає перепони, запам'ятовує машрути до їжі та вирішує математичні загадки. Крапля має 720 різних статей. Організм не є ні пліснявою, ні грибком, ні твариною - належть до царства протистів. За словами науковців, такі істоти живуть чи не на всіх континентах. Але це перший зразок, який вдалося культивувати та дослідити в неволі.

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Сучасна віра. Електронні вервечки презентували у Ватикані. А до них розробили мобільний додаток із молитвами - оновлюватимуть його щорічно. Низка складається з 10 намистин із чорного агату й гематиту. Електронний чип умонтований у хрест. Активувати пристрій можна, якщо перехреститися з ним у руках. Девайс показуватиме кількість прочитаних молитов за добу. Розумні чотки вже - у продажу. Коштують вони 100 доларів.

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Масний Борис. У лондонському районі Вестмінстер з'явилося 15-кілограмове погруддя прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, виготовлене з вершкового масла. Витвір мистецтва доста поживний - містить близько ста тисяч кілокалорій. Авторка скульптури - Пруденс Стейт - створювала її п'ять днів. Після встановлення погруддя - Стейт взяла в руки хліб із маслом і сфотографувалася з вершковим прем'єром.

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Дістав "брекзит"? Британський телеканал Sky News запускає новий сервіс для тих, кому не сила чути про підготовку країни до виходу з Євроспільноти. "Sky News без брекзиту" мовитиме з понеділка по п'ятницю з п'ятої до десятої вечора. А головнийний телеканал і далі висвітлюватиме вихід Великої Британії з ЄС у всіх подробицях. Для багатьох новий сервіс стане довгоочікуваним полегшенням. До розлучення Лондона з Брюсселем - лічені дні. Та деякі британці впевнені: ця "мильна опера" завершиться ще не скоро.