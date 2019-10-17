Лондон та Брюссель нарешті домовилися. Угоди з "брекзиту" - досягнуто. Чи залишить Велика Британія ЄС 31жовтня? І хто може порушити плани чиновників? росповість Світлана Чернецька.

Без вихідних та до пізньої ночі. Перемовини щодо угоди тривали аж до самого початку саміту. І до останньої миті були сумніви, що Лондону та Брюсселю вдасться домовитися. Та диво сталося. На стіл поклали 60 сторінок нових домовленостей щодо умов "брекзиту".

"Ми досягли угоди. І вона означає, що жодних відтермінувань більше не потрібно. Це збалансований документ, що свідчить про нашу відданість питанню знаходження рішень", - говорить Жан-Клод Юнкер, президент Єврокомісії.

"Я вірю в те, що ця угода є вигідною для обох сторін - для ЄС і для Британії. Вона виважена, справедлива, та відображає ту велику роботу, яку провели обидві сторони", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Наступний крок - отримання згоди решти 27 країн-членів ЄС. Тут затримки бути не повинно. Схвалення Європейського парламенту - теж більш, ніж вірогідне.

"Угода - це завжди краще, ніж розривати відносини без жодних домовленостей. Тож це мене тішить. Але я не можу бути щасливий, бо серцем я за те, щоб Британія не залишала ЄС", - говорить Дональд Трамп, голова Європейської Ради.

Британському прем'єрові ж радіти передчасно. Адже найтяжча битва його чекає у суботу. У рідному Лондоні. Угоду під мікроскопом розлядатиме британський парламент. Там у прем'єра більшості немає. Ба більше, - попередню угоду депутати відхиляли тричі.

"Зважаючи на колізії у минулому, - ми мусимо залишатися обережними. Хоча я вважаю, що ця угода - вирішує ті політичні та технічні побоювання, які були і у нас, і у британської сторони", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.

Найтяжче питання в угоді - кордон між Ірландією та Північною Ірландією. Зараз він відсутній, адже обидві входять до Євросоюзу. Після "брекзиту" Північна Ірландія коритиметься деяким європейським правилам, але залишатиметься в рамках британської митної території. Втім, має бути створена нова прикордонна служба в Ірландському морі. Тобто цю частину Британії все таки фактично відділяють від решти країни.

Опозиція вже заявляє: угода ще гірша за попередню. І голосувати за неї не буде.

"Ця угода не дає нам повної свободи пересування між Британією та Північною Ірландією. І веде нас до дерегульованого суспільства зі здачею національних інтересів американським корпораціям", - говорить Джеремі Корбін, лідер опозиції парламенту Великої Британії.

Тож угоду не підтримує жодна партія, окрім консерваторів. Тож дуже малоймовірно, що парламент затвердить цей документ.

Це вже вдруге за три роки Лондону і Брюсселю вдається домовитися щодо умов розлучення. Першого разу все призвело до відставки прем'єрки Терези Мей. Чи буде ця угода успішнішою за попередню - побачимо вже за два дні.