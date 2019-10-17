В среду, 16 октября, в Днепре на проспекте Героев в многоквартирном доме случилось происшествие. Известно, что около 19:00, на линию "102" один из жильцов сообщил, что вскоре в этом доме произойдет взрыв. Патрульные сразу прибыли на место происшествия, передает пресс-службу полиции.

Так, когда правоохранители поднялись в квартиру, они почувствовали запах газа. После длительных переговоров владелец открыл дверь, вскоре мужчину задержали. На кухне в квартире действительно были открыты конфорки. Полицейские их закрыли и вызвали следственно-оперативную группу.

Задержанный имел признаки алкогольного опьянения. Как оказалось, он решил совершить самоубийство, и сам сообщил на "102" о том, что дом взорвется. Патрульные передали 54-летнего гражданина следователям для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Фото: Патрульная полиция

Ранее сообщалось, что мужчина взорвал гранату возле дома родственников жены.