257 людей уважають зниклими безвісти на окупованому бойовиками Донбасі.

Із них 240, за даними Служби безпеки України, незаконно утримують на непідконтрольних територіях псевдо-республік. В СБУ підкреслили, що українська сторона не припиняє вживати заходів, спрямованих на звільнення всіх заручників.