257 людей уважають зниклими безвісти на окупованому бойовиками Донбасі [ Редактировать ]
257 людей уважають зниклими безвісти на окупованому бойовиками Донбасі.
Із них 240, за даними Служби безпеки України, незаконно утримують на непідконтрольних територіях псевдо-республік. В СБУ підкреслили, що українська сторона не припиняє вживати заходів, спрямованих на звільнення всіх заручників.
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