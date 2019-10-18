Роль жінок у місцевому самоврядуванні: Голова Харківської ОДА очолила українську деоегацію в ООН [ Редактировать ]
Роль жінок у місцевому самоврядуванні обговорювали в ООН.
Українську делегацію на профільній конференції очолила губернаторка Харківської області - Юлія Світлична. Серед іншого, говорили про потенціал регіону та можливості розширення міжнародної співпраці в гуманітарній і соціальній галузях.
"Цього разу було запрошено жінок лідерів із різних країн світу для того, щоб врахувати особливості підходу жіночого до політичних процесів. І надзвичайно приємно було почути практики інших країн світу, як запроваджуються, які нововведення використовуються у світових тенденціях. Ну і звичайно поділилися своїм прикладом, своїми напрацюваннями. Надзвичайно приємно, що наші зрушення і наші позитивні тенденції, які ми робимо на Харківщині, не залишися поза увагою наших міжнародних партнерів і наших міжнародних друзів. Тому продовжувати співпрацю, будемо розширювати цю співпрацю і сподіваюся, що вона дасть можливість нам укріплювати як політичну так і соціальну складову", - Юлія Світлична, голова Харківської ОДА.
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