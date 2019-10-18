В семье Арсения Яценюка случилось горе [ Редактировать ]
В семье главы партии "Народный фронт" Арсения Яценюка произошло горе. Умер его отец - украинский историк, кандидат исторических наук, доцент Петр Яценюк, сообщает пресс-служба партии "Народный фронт".
"Политическая партия "Народный фронт" выражает искренние соболезнования Арсению Яценюку в связи со смертью отца", - сказано в сообщении.
Известно, что Петр Яценюк с 1974 года был преподавателем Черновицкого государственного университета.
Ранее сообщалось, что в семье бывшего депутата Верховной Рады случилось горе.
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