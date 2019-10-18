Голосование Верховной Рады за создание Временной следственной комиссии с цинично-претенциозным названием - "для проведения расследования сведений относительно соблюдения требований законодательства во время изменения владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации", - комиссии, которая создавалась с грубейшим нарушением регламентных норм и при наличии конфликта интересов, говорит о том, что в Украине проходит тотальная зачистка независимых медиа.

Преследуя демократические, свободные медиа, которые, несмотря на давление власти, продолжают озвучивать независимую позицию, "Зе!Команда" пытается зачистить медиапространство в интересах подконтрольных и лояльных к ней телеканалов. Цель Зе-власти - установление в стране медиадиктатуры в худших традициях "1+1".

Глава вновь созданной ВСК Василевская-Смаглюк, которая до избрания народным депутатом от партии "Слуга народа" не только была сотрудником телекомпании "1+1", но и владела долей в общем капитале, прямо признала, что созданием этой комиссии хочет "помочь президенту".

Синхронность и согласованность действий президента, который накануне подписал закон, задним числом продлевающий полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, с действиями монокоалиции, поддержавшей создание ручной ВСК Зеленского - Коломойского, говорит о том, что наступление на свободу слова и плюрализм мнений в Украине достигло невиданных масштабов.

А включение в состав ВСК депутатов, которые имеют очевидный и потенциальный конфликт интересов (О. Василевской-Смаглюк и А. Ткаченко), свидетельствует о том, что деятельность комиссии будет носить формальный характер, потому что цель ее уже ясна - в нужный момент одобрить и подтвердить все, что будет озвучено в ОПУ.

Под видом так называемой защиты национальных интересов Украины обществу предлагают вариант пЗЕвдодемократии, при которой для власти вполне приемлемы и обстрел телеканалов, и давление на журналистов, и уголовные дела против медиа, позволяющих себе говорить правду.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает все демократические, свободные и независимые СМИ, весь цивилизованный мир, представителей мировых демократических институций дать оценку действиям украинской власти и сделать все, чтобы остановить наступление на свободу слова и мысли в Украине.