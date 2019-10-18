Війна в Сирії: Туреччина порушила перемир'я та відновила бойові дії [ Редактировать ]
Хистке перемир'я на турецького-сирійському кордоні протрималося менше доби. За даними агенції Reuters та сирійських ЗМІ, турецькі військові обстрілюють місто Рас-ель-Айн на півночі арабської республіки.
І це попри те, що напередодні віце-президент США Майк Пенс оголосив, що Анкара погодилася припинити вогонь на 120 годин. Домовленості вдалося досягнути після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
США обіцяли забезпечити виведення курдських загонів народної самооборони з територій уздовж сирійсько-турецького кордону. Інформацію про відновлення обстрілів Анкара не коментує.
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