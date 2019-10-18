Суперфудів там точно немає. Натомість є пара шкарпеток на місяць та пальто раз у п'ятирічку. Український споживчий кошик та прожитковий мінімум - це фікції абсолютно відірвані від реального життя, але саме вони лежать в основі багатьох реальних - бюджетних розрахунків. Зокрема, і проекту державного коштосиру на наступний рік!

Чому ці найважливіші показники в Україні ледь дотягують до рівня фізичного виживання? І Як ці соціальні величини формують в Європі. Розбиралися Олена Зоріна та Олена Абрамович.

Без інтернету і жодних мобільних розмов, зате з кавою і візитами до перукаря, але не більше 6 разів на рік. Два кілограми сала, 8 - свинини і 9 - ковбаси, замість вершкового масла - маргарин, майже центнер картоплі і 24 кілограми цукру. Це те, що урядовці щороку закладають для українців у споживчому кошику.

"Я думаю, якби українці жили на ті ціни, які нам рекомендує уряд і на той споживчий кошик, я думаю ми б були усі красиві, підтягнуті і струнки", - говорить Анна Гончаренко, жителька Кропивницького.

На практиці, каже Анна із Кропивницького, все інакше. Вона мешкає із цивільним чоловіком в орендованій двокімнатній квартирі. Плата за житло і комуналку - найвагоміша стаття витрат у родині. Чимало грошей тягне машина та холодильник.

Один похід на ринок, як сьогодні, це не менше 100 гривень. Хоча сумка не важка. Там трохи овочів і фруктів - брокколі, гриби, болгарський перець і банани. Живуть у родині, хоч і з середніми статками, але майже як вегетаріанці. Та все одно витрати на місяць більші, аніж розраховують урядовці.

"Ми витрачаємо на продукти близько 3000 тисяч гривень і це зважаючи на те, що ми не вживаємо майже м'яса, не куштуємо хліба, в основному це овочі - фрукти, а взимку каші, творог, яйця, сир", - говорить Анна Гончаренко, жителька Кропивницького.

На одяг родина Анни витрачає те, що залишається.

"Речі я купую у інтернет-магазині, чи ми там їздимо до іншого міста. Щомісяця я купую на сезон шкарпетки, білизну, намагаюсь щосезону додавати щось до свого гардеробу", - говорить Анна Гончаренко, жителька Кропивницького.

У споживчому кошику купівля тих самих шкарпеток чи спідньої білизни - ціла подія. Не кажучи вже про таку розкіш, як - верхній одяг.

На гардеробі українця у споживчому кошику добряче зекономили. Новий зимовий одяг раз на три роки, демiсезонний - раз у п'ятирічку. Сукня одна - на три з половиною роки, штани - раз на чотири. I 10 пар шкарпеток для чоловиків та 6 пар колгот для жінок - це те, що можна купувати собi раз на рiк.

Це вже не кажучи, про речі глобальніші. Люстру, диван, шафу чи ліжко українці, за розрахунками держави, мають купувати раз на чверть століття! Раз у десятирічку виделки з ложками і телевізор. І раз на 8 років - чайник.

"Не працює і не може працювати пральна машинка 14 років. Я не дуже розумію, де можна знайти шкарпетки, які будуть чотири місяці жити. Чи сорочку, яка два роки абсолютно спокійно, якщо носити лише її. В який спосіб новонароджений до два років може носити один той самий комбінезон?" - говорить Юрій Гаврилечко, експерт аналітичного центру "Українська фабрика думки".

Споживчий кошик - це основна складова прожиткового мінімуму. Це величини, на основі яких розраховують соціальні параметри: пенсії, виплати. І український кошик, і споживчий мінімум називають мінімумом виживання. Бо навіть змагатися із сусідніми Білоруссю чи Росією ми ледве можемо.

"По факту нажаль деяких продуктів навіть таких суттєвих як м'ясо, молочні продукти іноді закладено в Україні норми на 20-30% нижчі, ніж у наших східних сусідів. Єдине, що ми більше споживаємо за товарами, послугами та продуктами - це лише цукор та цукровмісні продукти", - говорить Олексій Дорошенко економічний експерт, голова Нацради економічного розвитку.

Зараз прожитковий мінімум в Україні трохи більше двох тисяч гривень. Президент нещодавно обіцяв підвищення удвічі. Та в проекті бюджету підвищення набагато скромніше - на 100 гривень у півроку. І це дуже відірвано від реалій.

"Пенсіонери вважають, що необхідно їм зараз мати 11,5 тисяч гривень, люди, які працюють, рахували, що їм буде достатньо 19300 гривень в середньому по нашій країні. Це і є фактичним прожитковим мінімумом за принципом європейським, коли у людини буде вистачати грошей на ліки, на те, щоб проїхати на роботу з роботи, щоб вона могла хоч трошки відпочити", - говорить Олексій Дорошенко, економічний експерт, голова Нацради економічного розвитку.

Споживчий кошик за всю історію України переглядали лише двічі. Востаннє три роки тому. Бо суди зобов'язали. Адвокат Станіслав Батрин автор позовів, каже: щороку вимагають це від уряду, але - марно.

"Ми отримали рішення про те, що в Україні розмір прожиткового мінімуму є незаконним. Споживчий кошик в Україні сформований неправильно і незаконно. Це означає, що ті набори харчування для продовольчих товарів та послуг, які нам всім подаються як споживчий кошик, що вони також не мають під собою обгрунтування", - говорить Станіслав Батрин, адвокат, керівник проекту "Відкритий суд".

У Бельгії споживчий кошик переглядають щороку. У 2019 додали 9 позицій, серед яких, наприклад, кулінарні книги, татуаж та консультація дієтолога. Загалом же перелік величезний - майже 800 позицій. Там і відпочинок на морі та в горах, і комп'ютерні ігри, і доставка квітів.

Формують європейці список залежно від тих товарів і послуг, якими населення користується найчастіше. У британців, приміром, у кошику ще квитки на футбол i послуги садівника. Нiмцi пiшли далi. Там не лише цифрова технiка, заняття у фiтнес-клубах, а й пиво. У французів - вино, походи у ресторани, поїздки на таксi та корм для домашнiх улюбленцiв.

В Якоба немає ні котів, ні собак. Але на яку суму реально прожити в Бельгії, він знає добре - переїхав сюди кілька років тому. Мешкає в містечку Лювен. Маленька охайна квартира, на столі - квіти.

"Ми купуємо квіти десь двічі на місяць. Але я не знаю, скільки вони коштують".

Прожитковий мінімум тут тисяча євро, мінімальна зарплата - півтори. За них не купиш усе, що закладно в споживчий кошик, але бельгійські закони цього й не передбачають. Кошик у них для визначення інфляції та індексації зарплат.

"Було б складно прожити тут на таку суму, вартість оренди житла дуже висока. У нас маленька квартира, ми майже стільки платимо лише за оренду", - говорить Якоб Коусгор копірайтер.

На оренду житла у бельгійців зазвичай йде до половини сімейного доходу. На харчування держава заклала в прожитковий мінімум приблизно 400 євро на сім'ю. Ця сума реальніша, каже Якоб.

"Ми купуємо продукти раз на тиждень у супермаркеті і це зазвичай чек на 70-90 євро", - говорить Якоб Коусгор, копірайтер.

"У холодильнику овочі, йогурти, сири. Це те, що купують регулярно. Що рідше, це мабуть лосось чи якісь там різні види м'яса".

Сім'ї, які не можуть дозволити собі м'ясо та рибу хоча б через день, ще й мають проблеми зі сплатою рахунків за житло та не володіють машиною класифікуються у Бельгії як такі, що перебувають в "особливо скрутному становищі". Таких тут п'ять процентів. За межею бідності 15 відсотків населення. Це одинаки з доходом менше 1100 євро та сім'ї з дітьми, які отримують до 2,300 євро на місяць. Мова, звісно, не про Якоба.

"Ми літаємо десь разів 9-10 на рік. Одна поїздка це приблизно 100 євро на людину, тому на авіаквитки йде щонайменше тисяча євро на рік", - говорить Якоб Коусгор копірайтер.

Авіаквитки, до речі, теж включені до бельгійського споживчого кошика. Цьогоріч удосконалили методику визначення вартості - враховують акційну ціну за два місяці до подорожі, бо саме так планують поїздки більшість європейців. Аби споживчий кошик був максимально наближений до реальності, враховують і дані касових апаратів у магазинах, й історії он-лайн покупок, і соціальні опитування.

Чому в європейців кошик настільки багатший за український? Експерти в Україні знизують плечима. Кажуть, певно, стабільності там більше.

"В нас зміни можуть бути так: бац плюс 30% зростання цін на продукти, бац мінус 20% падіння рівня життя. В них плюс 0,5%, плюс 0,3%", - говорить Олексій Дорошенко економічний експерт, голова Нацради економічного розвитку.

Адвокат Батрин готує черговий позов. Про перегляд базових складових бюджету - прожиткового мінімуму і споживчого кошику.

"Має бути проведена в Україні науково-громадська експертиза. Кожен показник має бути обгрунтованим", - говорить Станіслав Батрин адвокат, керівник проекту "Відкритий суд".

В Україні може бути як в Європі, варто лише підхід поміняти:

"Якщо ми не виконуємо ці норми в будь-якому разі і не виконуємо вже років 15-20, для чого вони потрібні? Давайте тоді просто визначемо якщо я є вегетаріанцем для чого мені норма по м'ясу? Тому ми визначаємо лише загальну суму, яку людина повинна витратити на продукти. Додаємо товари, послуги", - говорить Олексій Дорошенко, економічний експерт, голова Нацради економічного розвитку.

Визначити реальну цифру і поступово до неї крокувати. Але чи підуть на це урядовці? У профільному міністерстві вже замислилися щодо реформування прожиткового мінімуму. Планують відв'язати від нього понад півтори сотні виплат і фінансових показників, залишивши лише пенсію і допомогу малозабезпеченим. Та як це вплине на мінімальну кількість - там поки не уточнюють.