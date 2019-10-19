Синоптики осчастливили украинцев: погода на всю неделю [ Редактировать ]
В Украине погода радует теплыми деньками и приятной температурой. Следующая неделя будет такой же теплой как и предыдущая.
В субботу, 19 октября, будет тепло и безоблачною.Средняя температура воздуха составит 19-20 градусов тепла.
В воскресенье, 20 октября, в Украине будет облачно и без осадков. Температура воздуха сохранится на уровне 19-21 градусов.
В понедельник, 21 октября, все так же тепло и без осадков. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне.
Во вторник, 22 октября, бабье лето будет радовать Украину теплой погодой. Но дальше понемногу будет холодать.
Ранее сообщалось о том, кому повезет 19 октября. А также, какие самые бесхарактерные знаки зодиака.
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