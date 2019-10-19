Погода на всю неделю /Фото: frazy.su

В Украине погода радует теплыми деньками и приятной температурой. Следующая неделя будет такой же теплой как и предыдущая.

В субботу, 19 октября, будет тепло и безоблачною.Средняя температура воздуха составит 19-20 градусов тепла.

В воскресенье, 20 октября, в Украине будет облачно и без осадков. Температура воздуха сохранится на уровне 19-21 градусов.

В понедельник, 21 октября, все так же тепло и без осадков. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне.

Во вторник, 22 октября, бабье лето будет радовать Украину теплой погодой. Но дальше понемногу будет холодать.

Ранее сообщалось о том, кому повезет 19 октября. А также, какие самые бесхарактерные знаки зодиака.