Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно сделала шокирующее признание, разместила в своем Instagram новый конкурс между ней и Настей Каменских.

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Так, Оля опубликовала новый коллаж, на котором запечатлена она сама и ее коллега Настя Каменских. Обе артистки предстали на снимке в образах, которые были на них по время съемок. Подписчикам Полякова предложила выбрать, кто из певиц выглядит лучше.

В комментариях появилась и сама Каменских, которая попросила Полякову "успокоится".

Фото: instagram.com/polyakovamusic

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