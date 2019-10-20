"Угомонись": Каменских публично высмеяла Полякову [ Редактировать ]
Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно сделала шокирующее признание, разместила в своем Instagram новый конкурс между ней и Настей Каменских.
Так, Оля опубликовала новый коллаж, на котором запечатлена она сама и ее коллега Настя Каменских. Обе артистки предстали на снимке в образах, которые были на них по время съемок. Подписчикам Полякова предложила выбрать, кто из певиц выглядит лучше.
В комментариях появилась и сама Каменских, которая попросила Полякову "успокоится".
Фото: instagram.com/polyakovamusic
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