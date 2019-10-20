МВФ переглядає умови співпраці з Україною [ Редактировать ]
Вже до кінця року Україна може відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом - якщо Київ та Вашингтон дійдуть згоди у суперечливих питаннях, - про це заявили українські урядовці після зустрічі з представниками фонду у США.
Про що саме говорили - Дмитро Анопченко.
Два рази на рік - у квітні та червні - тут, в штаб-квартирі МВФ - делегації з усього світу. Економісти, урядовці, міністри фінансів та глави центробанків... формальний привід - поговорити про те, як далі розвиватиметься світова економіка, але обов'язково є й інше завдання: домовитися про подальшу співпрацю своєї країни з МВФ. Так само тут діяла і українська делегація.
У її складі: міністри фінансів та економіки, перші особи Національного банку. Завдання - домовитися з Фондом про початок нової програми кредитування на найближчі три роки, адже чинна - заморожена. І в економічній частині Вашингтонських перемовин - щодо основних показників держбюджету та планів приватизації - дискусія була ефективною, тут проблемних питань немає, - запевняє міністр економіки України.
"Стосовно МВФ, я дуже позитивно налаштований. Думаю, нам просто потрібно продовжувати роботу, і через два тижні, я сподіваюсь, коли вони приїдуть, на хороший результат", - запевнив Тимофій Милованов, міністр економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Тобто, йдеться про візит до Києва чергової місії фонду. Під час перемовин у Вашингтоні вирішили, що це буде вже у листопаді - аби погодити решту питань. Зокрема - проаналізувати нові закони та їхній вплив на економіку.
"Ми виконали практично все, що зазвичай від нас очікують. Зараз у них трошки інша проблема: український парламент прийняв близько 70 законопроєктів за останні п'ять тижнів, - я маю на увазі останні 5 тижнів, багато з яких чекали роками. МВФ потрібен час для того, аби вивчити ситуацію й те, що Україна встигла зробити. Це критично насправді, щоб ми до кінця проголосували бюджет і він пройшов", - зазначив Тимофій Милованов, міністр економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Утім, є і суперечливі питання, якими стурбовані у Вашингтоні. Незалежність національного банку (і Фонд вимагає чітких - нехай навіть і неофіційних гарантій), а ще - питання "Приватбанку". І якщо нова владна команда у Києві зможе переконати МВФ, що обидві ці проблеми під контролем і жодна не є загрозою, - то вже у грудні Україна могла б отримати рішення про початок нової програми кредитування. І На новий рік отримати перший транш. Але для цього ще потрібно домовлятися - як із Фондом, так і всередині країни.
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