"Ночная бабочка": Никитюк возмутила вульгарным фото [ Редактировать ]
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым фото. На снимке она позирует в красивом образе.
Звезда опубликовала фото в Іnstagram, где она в коротком белом платье и длинном пальто шагает по дороге.
"Продолжаю праздновать. Спасибо моим друзьям за атмосферность и родителям за жизнь и веру", - написала звезда.
"Ночная бабочка", "Ты что, пьяная", "Иди уже домой", - комментировали в сети.
Ранее сообщалось о том, что Никитюк разозлила пользователей. А также Наташа Королева шокировала обращением к Зеленскому.
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