Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым фото. На снимке она позирует в красивом образе.

Звезда опубликовала фото в Іnstagram, где она в коротком белом платье и длинном пальто шагает по дороге.

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"Продолжаю праздновать. Спасибо моим друзьям за атмосферность и родителям за жизнь и веру", - написала звезда.

"Ночная бабочка", "Ты что, пьяная", "Иди уже домой", - комментировали в сети.

Ранее сообщалось о том, что Никитюк разозлила пользователей. А также Наташа Королева шокировала обращением к Зеленскому.