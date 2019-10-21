Популярные успокоительные капли "Корвалол" в советское время изготавливали 70 фармацевтических заводов.

Об этом пишет издание "Зеркало недели" в журналистском расследовании под заголовком "Война с запахом мяты", которое посвящено затяжному судебному спору между киевскими фармацевтическими компаниями "Фармак" и "Дарница".

"70 советских заводов получили регистрационные удостоверение на этот седативный препарат в 60‒70-е годы. География - от Ленинграда до Дальнего Востока, от Кубани до Сибири", - говорится в статье. Журналисты объясняют, что перечнем таких предприятий располагают адвокаты "Дарницы".

В то же время, отмечают авторы материала, на официальном сайте "Фармака" указана неверная информация. "Первая партия лекарственного средства "Корвалол" была выпущена на основании приказа завода им. М.В. Ломоносова от 15.10.1960. С тех пор завод им. М. В. Ломоносова был единственным производителем препарата "Корвалол" на территории бывшего СССР", - утверждает "Фармак".

Также не соответствует действительности информация на официальном сайте компании о современном производстве "Корвалола", в которой АО "Фармак" называет себя единственным производителем этого лекарства на постсоветском пространстве, пишут журналисты "Зеркала недели".

"Корвалол" в РФ производят "Южфарм", "Гиппократ", "Сесана", Усолье-Сибирский химфармзавод и другие. А в Узбекистане препарат выпускает компания "Неогаленфарм". Интересно, что "Фармак" активно работает как на российском, так и на узбекском рынках - но "корвалольные" иски там не подает", - говорится в статье.

Кром того, "Корвалол" производят белорусские компании "Белмедпрепараты" и "Фармтехнология", хотя "Фармак" уверждает, что ТМ "Корвалол" защищена в Беларуси как принадлежащая ему.

"Опять-таки, "Фармак" экспортирует продукцию в Беларусь, но с местными компаниями не судится", - пишут авторы материала.

Как сообщалось, "Корвалол" появился в СССР в 1959 году как аналог старого немецкого лекарства "Валокордин". АО "Фармак" считает себя изобретателем "Корвалола" и уже 15 лет судится с компанией "Дарница", требуя отмены госрегистрации препарата "Корвалол-Дарница".

Еще в 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" судебный процесс за знак "Корвалол". Тем не менее, в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Эксперты неоднократно обращали внимание, что "Фармак" стремится стать монопольным производителем "Корвалола" в Украине и с высокой вероятностью поднимет цены на этот препарат. Подорожание "Корвалола" может сделать его недоступным для многих украинцев, так как основные покупатели препарата - пенсионеры и малообеспеченные люди.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% - до 1,05 млрд грн. Бенефициар компании - Филя Жебровская.