Коли дадуть воду і хто винен у проблемі?

На Луганщині 80 тисяч людей лишилися без води. Через борги припинили водопостачання в Лисичанську, Привіллі та Новодружеську. Коли дадуть воду і хто винен у проблемі - розкаже Руслан Смєщук.

Прифронтовий Лисичанськ. Вісімдесяти тисячне місто вже третю добу живе без водопостачання та каналізації. Через величезні борги за електрику три насосні станції відімкнули від енергопостачання.

"Нету води, от шо они делают? У меня подо мною дитя - полгода. Чем его выкопать? А нам чем? Никто ничего не знает. Бессовестные. Платить платим, за шо платим?" - говорить Раїса Федорівна, жителька Лисичанська.

Така ситуація, розповідають місцеві жителі, вже не вперше. Проблеми з водопостачанням та каналізацію у Лисичанську трапляються постійно.

"Ее каждый месяц закрывают. Да, каждый месяц - и говорят что задолженность. И сейчас ее вообще хотят поднять, эту воду на 40 рублей. Тогда вообще не будут платить - еще больше будет задолженность", - говорить Віктор, житель Лисичанська.

Поки централізованого водопостачання немає - мерія розвозить технічну воду по вулицях. Але багато містян просто не встигають її набрати через незручний графік.

Поки ж люди змушені купувати воду для пиття у магазинах.

"Я утром набрала три баклажки, машина приезжала. За деньги в прошлый раз, когда воды не было, машина приезжала привозила для технических нужд", - говорить Катерина Миколаївна, жителька Лисічанска.

Найгірше доводиться тим у кого малі діти.

"Набрали салфеток и воді запасли. Вот сейчас закончится , тем что есть - запасами тем и пользуемся. Запасы закончатся - в магазине тогда будем покупать", - говорить Сніжана, жителька Лисичанска.

Як вирішуватимуть проблеми із заборгованістю та коли люди зрештою отримають воду - ми намагалися дізнатися у міського голови. Проте у вихідний день його телефон - постійно зайнятий. Наче заблокований.

Відтак, коли у вісімидесяті тисячне місто повернеться водопостачання - досі під питанням.