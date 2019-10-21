У Барселоні зібрався кількатисячний мітинг за єдину Іспанію. Його учасники хотіли показати, що не всі в Каталонії підтримують відділення регіону.

А також закликали прихильників незалежності утриматися від насильства, яке охопило столицю Каталонії останніми днями.

Не вщухають у місті і акції сепаратистів. Численний натовп зібрався біля будівлі уряду. Люди закидали подвір'я мішками зі сміттям.

Так вони протестують через тюремні вироки політикам, що влаштували невизнаний референдум про відокремлення бунтівної провінції.