У Барселоні протестують прихильники єдності із Іспанією [ Редактировать ]
У Барселоні зібрався кількатисячний мітинг за єдину Іспанію. Його учасники хотіли показати, що не всі в Каталонії підтримують відділення регіону.
А також закликали прихильників незалежності утриматися від насильства, яке охопило столицю Каталонії останніми днями.
Не вщухають у місті і акції сепаратистів. Численний натовп зібрався біля будівлі уряду. Люди закидали подвір'я мішками зі сміттям.
Так вони протестують через тюремні вироки політикам, що влаштували невизнаний референдум про відокремлення бунтівної провінції.
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