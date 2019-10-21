В Англии мужчина умер перед дверями больницы. Отмечается, что это произошло из-за того, что персонал клиники оставил умирать больного на входе. Все, что предложили медики - позвонить на номер 999. Об этом сообщает Mirror Online.

Известно, что его 20-летняя дочь Меган побежала за помощью, и ей сказали, что врачам не разрешают помогать, и ей придется позвонить в 999.

Охранник помог отвести мужчину в инвалидной коляске, однако, он уже был мертвым

"Меган попросила их о помощи, но ей сказали, что никто не может покинуть рабочее место. Они даже сказали, что единственное, что они могут предложить - это вызвать скорую помощь", - рассказали родственники умершего.

Ранее сообщалось, что врачи потеряли пациентку во время обследования.