Врачи отказали мужчине в помощи и оставили умирать [ Редактировать ]
В Англии мужчина умер перед дверями больницы. Отмечается, что это произошло из-за того, что персонал клиники оставил умирать больного на входе. Все, что предложили медики - позвонить на номер 999. Об этом сообщает Mirror Online.
Известно, что его 20-летняя дочь Меган побежала за помощью, и ей сказали, что врачам не разрешают помогать, и ей придется позвонить в 999.
Охранник помог отвести мужчину в инвалидной коляске, однако, он уже был мертвым
"Меган попросила их о помощи, но ей сказали, что никто не может покинуть рабочее место. Они даже сказали, что единственное, что они могут предложить - это вызвать скорую помощь", - рассказали родственники умершего.
Ранее сообщалось, что врачи потеряли пациентку во время обследования.
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