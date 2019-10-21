Ученые обнаружили лемура с отклонениями. Так, у него огромные уши, густой хвост и светлые волосы, которые осыпаются при волнении. Об этом сообщает The New York Times.

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Отмечается, что ночью лемуры-мутанты охотятся при помощи эхолокации. Они постукивают по веткам тонкими пальцами, прислушиваясь к пустотам в лесу. Когда ветка отскакивает - там находятся туннели насекомых. Затем лемур кусает и разрывает древесную плоть.

Кроме того выяснилось, что их руки стали настолько специализированными в поиске пищи, что они потеряли способность хвататься.

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