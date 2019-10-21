Курс валют на 22 октября: доллар "упал" ниже 25 гривен [ Редактировать ]
На вторник, 22 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс валют. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Так, доллар будет торговаться на уровне 24,97 гривен, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на уровне 2497,5156 гривен за 100 долларов (-5,9915 гривен).
При этом курс доллара на 21 октября составляет 2503,5071 гривен за 100 долларов.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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