На вторник, 22 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс валют. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, доллар будет торговаться на уровне 24,97 гривен, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на уровне 2497,5156 гривен за 100 долларов (-5,9915 гривен).

При этом курс доллара на 21 октября составляет 2503,5071 гривен за 100 долларов.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.