Зеленский назначил советника президента: кто им стал [ Редактировать ]
Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об назначении Михаила Федорова советником президента Украины.
Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей нового главы АП. На должность заместителей Андрея Богдана стала Кирилл Тимошенко, Елена Зеркаль, Руслан Рябошапка, Юрий Костюк, Сергей Трофимов.
Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте Президента Украины.
Кроме того, Зеленский назначил Руслана Хомчака новым начальником Генштаба.
по теме
Президент Украины встретился с представителями Всемирного конгресса: о чем говорили
Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев
Зеленский назначил замглавы АП (указ)
Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Администрации президента Украины
Зеленский уволил главу ВСУ
Зеленский подписал указ об увольнении главнокомандующего Вооруженных Сил Украины
Зеленский предложил встретиться команде Порошенко
Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды Порошенко
Зеленский назвал причину роспуска Верховной Рады
Президент Украины объявил причину роспуска Верховной Рады