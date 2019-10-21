Во вторник, 22 октября, Луна будет пребывать в знаке Лев. Этот период будет благоприятным для дел, требующих энергии. Также не будет удивительным, если вас резко потянет к общению и развлечениям. Астрологи уверяют, что нужно довериться интуиции и принимать участие даже в самых авантюрных делах, но не стоит злорадствовать.

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Кроме того рекомендуется отложить на несколько дней финансовые дела, которые связаны с большими средствами. Также не рекомендуется заключать важные сделки.

Практически всем будет трудно сосредоточиться на самом важном и принять нужное решение. Вторник - это подходящий день и для физических нагрузок. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится.

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